شبوة.. السلطة المحلية تفتتح عددا من المشاريع التنموية بمديرية جردان

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت قيادة السلطة المحلية بشبوة، اليوم الخميس، عددا من المشاريع الخدمية في مديرية جردان، بمحافظة شبوة، بتمويل من السلطة المحلية.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، فقد افتتح وكيل المحافظة فهد الطوسلي، ستة فصول دراسية مع ملحقاتها بمدرسة الكريف ومبنى المجمع الحكومي بجردان وسكن المدير العام التابع للمجمع الحكومي بعد إعادة تأهيله وترميمه.

واطلع الوفد الحكومي، على مشروع حفر بئر المياه بمنطقة العجيماء.

وأوضح القائمين على المشروع، أن الماء تم استخراجه على عمق 360 متر، منوهين بانه يجري حالياً استكمال الحفر وتكييسه، وسيتم تشغيله في القريب العاجل.

وخلال الافتتاح، أشار الوفد إلى أن قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ محمد صالح بن عديو تولي اهتماماً كبيراً بالمديرية.

وأكدوا أن هذه المشاريع تأتي من حرص المحافظ على تطوير قطاعات التعليم والمياه وتفعيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالمديرية.

وأوضحت قيادة السلطة المحلية، إلى أن هذه المشاريع مولت من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام ومن الدعم الرئاسي.

من جهتهم ثمن دور المحافظ محمد بن عديو على اهتمامه بالمديرية، لافتين إلى أن المديرية حظيت باهتمام كبير في عهده على عكس السنوات الماضية.