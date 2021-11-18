التحالف يُدمر 220 لغمًا بحريًا زرعها الحوثي لتهديد الملاحة البحرية

الخميس 18 نوفمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، عن تدمير عشرات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي شكلت تهديدا للملاحة في مياه الخليج.

