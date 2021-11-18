التحالف يُدمر 220 لغمًا بحريًا زرعها الحوثي لتهديد الملاحة البحرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر 220 لغما بحريا زرعها الحوثي لتهديد الملاحة البحرية
الخميس 18 نوفمبر 2021
الخليج 365
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، عن تدمير عشرات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي شكلت تهديدا للملاحة في مياه الخليج.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع"، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" في تويتر.
وأضاف التحالف: "جهودنا دمرت 220 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.
وأكد التحالف أن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.