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التحالف يُدمر 220 لغمًا بحريًا زرعها الحوثي لتهديد الملاحة البحرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر 220 لغما بحريا زرعها الحوثي لتهديد الملاحة البحرية

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، عن تدمير عشرات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي شكلت تهديدا للملاحة في مياه الخليج.

 

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع"، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء "واس" في تويتر.

 

وأضاف التحالف: "جهودنا دمرت 220 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.

 

وأكد التحالف أن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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