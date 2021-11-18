عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: حان الوقت لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

شددت الولايات المتحدة، الخميس، على ضرورة استكمال اتفاق الرياض لمواجهة تهديدات واستفزازات مليشيات الحوثي.



جاء ذلك خلال لقاء للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، والقائم بأعمال السفير الأمريكي للبلاد كاثي ويستلي برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له في الرياض، بحسب بيانا منفصلان للخارجية الأمريكية والمجلس الانتقالي.

وقال ليندركينج إنه "حان الوقت لإحراز تقدم بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لمواجهة التهديدات المشتركة من استفزازات مليشيات الحوثي".

وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق الموقع بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية في نوفمبر 2019، من شأنه معالجة الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار.

من جانبه، عيدروس الزبيدي على أولوية اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية المتردية في محافظات جنوب اليمن من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما في ذلك البنك المركزي والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإصلاح السياسات المالية والنقدية.

وشدد على أهمية المضي قدمًا في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الشرعية على النحو الذي يؤدي إلى حشد وتنظيم كافة الجهود لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، والخروج من حالة الانسداد السياسي الذي لا يخدم سواء إيران وأدواتها في الجنوب واليمن والمنطقة بشكل عام.

وأعرب الزبيدي عن دعمه جهود المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي لليمن لإيقاف الحرب والدفع باتجاه عملية سلام شاملة تستوعب كافة الأطراف والقضايا، وفي طليعتها القوى الفاعلة على الأرض، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لجنوب اليمن بقيادة الانتقالي حضور فاعل في تصميم أي عملية سياسية تقود إلى مسار سلام شامل.

وأشاد رئيس الانتقالي بالدور المحوري للتحالف بقيادة السعودية والمشاركة الفاعلة للإمارات "إلى جانب شعبنا في الجنوب واليمن، من خلال الدعم العسكري والأمني والإنساني في التصدي للمليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية".

وأشار إلى التهديدات والمخاطر التي يمثلها التمدد الإيراني إلى خطوط الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن بواسطة مليشيات الحوثي.