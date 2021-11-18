عدن.. 14 معتقلاً في سجن بير أحمد يواصلون الإضراب عن الطعام

المنامة - ياسر ابراهيم - يواصل 14 معتقلاً في سجن بير أحمد الخاضع لإدارة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، بالعاصمة المؤقتة عدن، إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على إيقاف الإجراءات القضائية.



وقالت مصادر حقوقية، إن عدد من المعتقلين أصيبوا بحالات إغماء ووهن شديد جراء الإضراب الذي بدأوه مطلع الشهر الجاري.



والأسبوع الفائت ناشدت رابطة أمهات المختطفين إنقاذ أبنائهن المعتقلين بعد حالات الإغماء جراء اضرابهم عن الطعام في سجن بير أحمد بمحافظة عدن احتجاجا على المماطلة في اجراءاتهم القضائية.



وقالت إن حياة المعتقلين أصبحت في خطر كبير بسبب إضرابهم عن الطعام والذي أدى إلى حالات من الإغماء والتدهور الشديد في وضعهم الصحي.



ومطلع الشهر الجاري ناشد العسكريون المعتقلون رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي والحكومة، بـ"النظر في قضيتهم التي قالوا إنها فُبركت كذبًا وزروًا، ويعتقلون على ذمتها ظلمًا منذ أربع سنوات، فيما بات يُعرف بالقضية 14".



