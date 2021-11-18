عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على القيادي الحوثي الشاعر

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات شملت القائد العسكري لمليشيات الحوثيين صالح الشاعر .



واتهمت الخزانة الأمريكية "الشاعر" بلعب دور في عرقلة جهود حل الأزمة اليمنية والاستيلاء على ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن "الشاعر" هو المسؤول عن إدارة جميع الممتلكات والأموال التي استولت عليها مليشيات الحوثي.

وأكدت أن القيادي الحوثي أجبر البنوك والشركات وشركات الصرافة اليمنية على إجراءات مالية غير قانونية.

ويعتبر صالح مسفر الشاعر، أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في مليشيات الحوثي الإرهابية، ويرتبط بعلاقات قوية مع عبدالملك الحوثي.

وتعود علاقة الشاعر الذي تمنحه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران رتبة "لواء" بالجماعة، إلى زمن حروب الدولة اليمنية ضد تمرد المليشيات الحوثية في صعدة، شمالي البلاد (2004- 2009).

وبحسب مصادر خاصة، فإن الشاعر الذي ولد في مديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، يعد من أوائل المناصرين لمليشيات الحوثي، وعند تولي "عبدالملك الحوثي" قيادة الجماعة كان من أقرب المقربين له.

وعمل الشاعر البالغ من العمر حاليا 55 عاما، ضمن قائمة تجار الأسلحة الذين يتولون تزويد المليشيات بها خاصة الأسلحة المضادة للدروع، وفقا للمصادر.

وأوكل له دور "الحارس القضائي"، وهو نظام اقتصادي يقوم بسرقة أموال اليمنيين ويعزز اقتصاد مليشيات الحوثي الموازي والخفي، لضمان الحصول على المال من أجل إطالة أمد الحرب.