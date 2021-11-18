الحوثي يُقر بكلفة معارك مأرب.. الميليشيات تعترف بمقتل 15 ألفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي يقر بكلفة معارك مأرب.. الميليشيات تعترف بمقتل 15 ألفا

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".

وأفادت مصادر بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ مساء الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مخازن وورشاً لميليشيا الحوثي في صنعاء، موضحةً أن ضربات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة.

وأضافت بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعاً سرياً في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله.

ميليشيا الحوثي، من جهتها، نعت قتلى الميليشيا الإيرانية بعد أن استهدفت قوات التحالف المنشأة السرية.

وبينما تستمر الاشتباكات على كافة الجبهات في مأرب منذ أسابيع، أعلن التحالف أمس، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً.