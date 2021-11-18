شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. لجنة المناقصات بصندوق صيانة الطرق والجسور تلتقي مع المقاولين المتنافسين لمشروع الوهط - طور الباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت لجنة المناقصات والمزايدات صباح اليوم الخميس لقاء مع المقاولين المتنافسين لمشروع الوهط - طور الباحة بمحافظة لحج.

وجاء ذالك بتوجيهات من معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين حفظه الله وبتعليمات من المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة-العاصمة عدن .

ويأتي هذا الاجتماع للتاكيد على المقاولين بزيارة موقع مشروع طريق الوهط طور الباحة من خلال طرح اي استفسارات لديهم كتابيا عبر ارسالها لإيميل الصندوق على ان يتم الرد عليها بكل شفافية لجميع المقاولين .

وشددت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق صيانة الطرق والجسور ان التعامل سيكون بشفافية مطلقة مع المقاولين

المتنافسين لمشروع الوهط - طور الباحة ماقبل فتح المظاريف.

وقالت لجنة المناقصات والمزايدات للمقاولين نحن بصدد الاستماع الى اي ملاحظات واستفسارات عن الوثائق والتصاميم الخاصة بطريق الوهط طور الباحة ال5 مقاطع.

ونوهت اللجنة يجب التاكيد من المقاولين بالالتزام بما ورد بوثائق المناقصة المتعلق في طريق الوهط طور الباحة بمحافظة لحج.

يذكر أن هذا اللقاء الاول مع المقاولين المتنافسين لمشروع الوهط - طور الباحة في صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة- العاصمة عدن ماقبل فتح المظاريف بحضور 16 مقاول غاب عنهم 2 مقاولين.

علماً ان فتح المظاريف سيكون يوم الاحد 24 نوفمبر2021م بحسب ماهو وارد في إعلان المناقصة .

صادر عن:وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة- العاصمة عدن.