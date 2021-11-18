مكتبة مسواط تحيي اليوم العالمي للطفل بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بحضور مدير صيرة بن جرادي

عدن - علي خميس

بحضور مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، اقيم اليوم بمكتبة مسواط بمحافظة عدن حفلا لإحياء يوم الطفل العالمي الذي يصاف 20 من نوفمبر في كل عام.

وتضمن الحفل الذي شارك فيه رواد مكتبة مسواط من مدرستي البيحاني، والغرباني، وروضة صيرة، مسابقات ثقافية ترفيهية، وفقرات غنائية بعنوان ياهلا، وأعطونا الطفولة، وأوبريت عن حقوق الطفل، ومشهد تمثيلي يتحدث عن حق الطفل بالتعلم قدمه أطفال الصم والبكم من مدرسة الغرباني.

وفي الحفل أشارت مديرة مكتبة مسواط وفاء غالب، أن هدف الحفل هو احياء يوم الطفولة العالمي، وتعريف الطفل بأن له يوم خاص فيه وكذا تعريفه بالحقوق التي يجب ان يتحصل عليها والواجبات التي يجب أن يفي بها.

وفي ختام الحفل كرم مدير عام الهيئة العامة للكتاب جميل محمد، ومدير مكتبة مسواط السابق عدنان عبدالحميد، مديرة مكتبة مسواط الحالية وفاء غالب، عرفانا بالجهود التي تبذلها في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال، كما تم تكريم مدراء المدارس والأطفال المشاركين بالحفل.