شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المجلس الانتقالي يلتقي ليندركينج لبحث تطبيق اتفاق الرياض والاستفزازات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي لليمن، تيموثي ليندركينج، في العاصمة السعودية الرياض.



وبحث اللقاء – بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية - جهود إحراز تقدم بشأن تطبيق اتفاق الرياض، ومواجهة استفزازات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.

شارك في اللقاء ناصر الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعلي الكثيري المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، والقائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي.