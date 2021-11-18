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الرئيس هادي يهنئ سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ 51 لسلطنة عمان الشقيقة.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن اصدق التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق كل آماله وتطلعاته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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