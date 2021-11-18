شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ 51 لسلطنة عمان الشقيقة.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن اصدق التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق كل آماله وتطلعاته.