شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الداخلية تكرم بطل ووصيف دوري كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرمت وزارة الداخلية، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، نادي فحمان أبين، بعد تتويجه ببطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتكريم وصيف الدوري وحدة صنعاء.



وأشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف في حفل التكريم، بما قدمه فريق فحمان خلال البطولة التي تمثل أهمية كبيرة بعد توقفها لعدة سنوات..مشيرا الى ما قدمته السلطات المحلية والوحدات الأمنية بوادي حضرموت ومحافظة شبوة، من جهود كبيرة في حفظ الامن والاستقرار وتأمين البطولة خلال المباريات.