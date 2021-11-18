وزارة الادارة المحلية تناقش مستوى انجاز وتنفيذ المشاريع التابعة لـ (UNDP)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، اليوم، مع المدير التنفيذي لمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP) بيتر فان دي بول، مستوى تنفيذ وانجاز المشاريع والبرامج التي ينفذها (UNDP) الخاصة بمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن .



واكد الوكيل مشبح في الاجتماع الذي ضم فريق الوزارة وعدد من مدراء وموظفي الوزراة بحضور نائب مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وليد باهارون، على أهمية التنسيق والتقييم للخطوات التي يتم تنفيذها من قبل الشركاء المحليين لتنفيذ المشاريع التنموية والهادفة للسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات المستهدفة وذلك لضمان عدم الازدواجية والتداخل في تنفيذ المشاريع، وتحقيق القدر اللازم من الاستفادة لتنفيذها والاعتماد على مبدأ الشفافية والوضوح والاستفادة من الموازنات المعتمدة لتنفيذ المشاريع التنموية و بذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك لنجاح كافة البرامج والأنشطة الخاصة بمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.

واشاد وكيل وزارة الادارة المحلية، بدور البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP) في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والهادفة لتحقيق التعافي الإقتصادي للبلد .

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP)، بأن التقييم السريع لتنفيذ المشاريع عبر الشركاء المحليين يمنح العمل مؤشراً إيجابياً وفق التحديثات اللازمة للتنفيذ..مؤكداً على أهمية التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية كون الوزارة تعد الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع وتقديم كآفة التسهيلات لنجاحه..معرباً عن شكره وتقديره لقيادة وكوادر الوزارة نظير جهودها المبذولة لنجاح المشروع.