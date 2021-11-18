بن بريك يلتقي عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية في محافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية في مقر الجمعية، عددا من أعضاء الجمعية الوطنية في محافظة لحج.



وفي اللقاء الذي ضم انتصار خميس، مستشار رئيس الجمعية الوطنية لشؤون المرأة والطفل، اطلع اللواء بن بريك، أعضاء الجمعية في محافظة لحج على آخر المستجدات على الساحة الجنوبية عموماً والتطورات الجارية والمتسارعة على الصعيدين العسكري والسياسي.

وناقش اللقاء، عددا من القضايا الخدمية التي يعاني منها المواطن في جميع محافظات الجنوب بشكل عام ومحافظة لحج على وجه الخصو ، والمعوقات التي تقف أمام أعمال أعضاء اللجان في الجمعية داخل محافظة لحج وكيفية وضع الحلول الكفيلة بتعزيز نشاط عملها، وتوضيح رؤية وسياسة المجلس الانتقالي الجنوبي وموقفه جراء تلك المشكلات التي يعاني منها أبناء الجنوب نتيجة السياسات الخاطئة التي تنتهجها الجهات الرسمية المختصة.

في ختام اللقاء، طمأن اللواء بن بريك ، الحاضرين جميعاً أن الوضع بإذن الله سيتحسن تدريجياً بالتزامن مع وجود وفدنا التفاوضي في الرياض برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية وسيلمس المواطن الجنوبي ذلك التحسن مع قادم الأيام.

حضر اللقاء، علي محمد البكري، رئيس لجنة الخدمات في الجمعية، والدكتور رائد علي صالح، والمهندس ماجد عباس صالح، وأياد عماد أحمد، وحسن علي حسن عبد الرب، وعلوي علي سعد عيدان أعضاء الجمعية الوطنية في محافظة لحج.