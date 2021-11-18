وزير الخارجية يشارك في الدورة الـ 17 لفعاليات مؤتمر الأمن الاقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة ، للمشاركة في الدورة السابعة عشرة لفعاليات مؤتمر الأمن الاقليمي" حوار المنامة" والذي يستمر ثلاثة ايام.



وسيلتقي بن مبارك على هامش الفعالية، عدد من نظرائه والشخصيات السياسية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة اليمنية والاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعتبر مؤتمر حوار المنامة أهم محفل دولي يعقد بصورة دورية في منطقة الشرق الاوسط بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) وذلك لتبادل الآراء والافكار مع كبار الشخصيات والمسؤولين من دول المنطقة والمختصين الدوليين في شؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن لمناقشة القضايا المعاصرة والمستقبلية المتعلقة بالأمن الاستراتيجي والأمن الاقليمي والدولي، بالإضافة الى عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف بين القادة المشاركين طيلة فترة انعقاد المؤتمر.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير وحيد سيار، وسفير اليمن لدى مملكة البحرين الدكتور علي الاحمدي.