القائم بأعمال سفارة بلانا في طوكيو يستعرض مع مسؤول ياباني جرائم المليشيا ضد المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في طوكيو بشير قاسم، اليوم، مع مساعد وزير الخارجية الياباني رئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا السفير كانسوكا ناجوكا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



وتطرق القائم بأعمال السفارة اليمنية، الى تطورات الاحداث في اليمن وحرص الحكومة اليمنية على الحوار ودعم الجهود الدولية لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية..مستعرضاً الجرائم الارهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين العزل في مدينة مأرب..لافتاً الى الدرو التخريبي الذي يقوم به النظام الإيراني من خلال تقديم الدعم والمساندة وبشتى الوسائل للمليشيات الحوثية من خلال تهريب الأسلحة، وتدريب المقاتلين، وإرسال خبراء عسكريين ونقل التكنولوجيا المستخدمة لأغراض عسكرية.. مؤكداً أن تلك حقائق دامغة تؤكدها التقارير الدولية ومنها تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن.

وعبر القائم بأعمال السفارة، عن شكر وتقدير الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً لحكومة وشعب اليابان الصديق على المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن وبصورة مستمرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهها بفعل المليشيات الإرهابية الحوثية، المدعومة من إيران.

من جانبه أكد مساعد الوزير الياباني، التزام حكومة بلاده بتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني..مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية والحرص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.