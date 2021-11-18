وزير الشباب والرياضة يهنئ نادي فحمان بمناسبة حصوله على بطولة الدوري العام لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

هنأ وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري نادي فحمان أبين بمناسبة حصوله على بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2021-2022.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البكري، مع مدير مكتب الشباب والرياضة الكابتن أحمد صالح الراعي في أبين وبعثة نادي فحمان المتواجدة في سيئون.

وقال البكري، إن فريق فحمان استطاع ان يتغلب على كل الفوارق والإمكانيات، بينه وبين الأندية الأخرى، وحقق حلم أبناء أبين ورياضييها، باحراز بطولة الدوري .. مشيداً بتكاتف الإدارة والجهازين الفني والإداري للوصول بالفريق الى منصات التتويج وصناعة البسمة والبهجة على وجوه العشاق، وكتابة سطرًا جديدًا من الألق لرياضة المحافظة التي تعد منجمًا للمواهب خاصة في كرة القدم.

وعبر الوزير البكري عن بالغ شكره وتقديره للاتحاد العام لكرة القدم الذي استطاع إقامة البطولة في ظل ظروف صعبة وأوضاعًا غير مواتية، بسبب الحرب التي شنتها مليشيات التخلف والإمامة "الحوثية"، على الشعب اليمني وانقلابها على الشرعية الدستورية.

كما توجه بالشكر للسلطتين المحليتين في (شبوة وحضرموت) ومدراء مكاتب الشباب والرياضة في شبوة وسيئون على حسن الاستقبال والتنظيم، والأدوار الكبيرة التي قاما بها لإنجاح البطولة والوصول بها إلى بر الأمان.

وكان فحمان قد توّج ببطولة الدوري العام لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على وحدة صنعاء في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4/2) بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب سيئون الأولمبي من دون أهداف.