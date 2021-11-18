شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، ليل الأربعاء على الخميس أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.



واعتبر التحالف أن محاولة الهجوم الأحدث هي "تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان".

وأضاف التحالف في تغريدات على حسابه على موقع تويتر "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".