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تدمير مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

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أعلن التحالف العربي في اليمن، ليل الأربعاء على الخميس أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

 

واعتبر التحالف أن محاولة الهجوم الأحدث هي "تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان".

 

وأضاف التحالف في تغريدات على حسابه على موقع تويتر "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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