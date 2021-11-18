مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على المدارس الخاصة في إب

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية، جبايات مالية جديدة على المدارس الأهلية بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي أجبرت إدارات المدارس الأهلية في عموم مديريات المحافظة على دفع جبايات مالية دعما لما أسمتها بـ "قافلة المدارس الأهلية" لجبهاتها القتالية.



وأضافت أن المليشيا أجبرت تلك المدارس على دفع مبالغ تتراوح بين (100 ـ 300) ألف ريال، وحضور فعالية مصاحبة لتلك القافلة.



المصادر أوضحت أن عدد من المدارس تفكر في استحداث رسوم إضافية على الطلاب تحت مسمى "فعاليات وأنشطة" لمواجهة تلك الجبايات الحوثية.



وحولت مليشيا الحوثي الانقلابية المؤسسات التربوية والمؤسسات الخاصة الأخرى إلى موارد لها عبر الابتزاز المالي الذي تفرضه بالقوة تحت التهديد بإلغاء تصريحاتها ومصادرتها.

