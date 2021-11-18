رئيس الأركان يلتقي السفير والملحق العسكري الفرنسي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، امس، السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا والملحق العسكري سيريل كريسنير، لمناقشة التطورات العسكرية في اليمن.



وأشاد رئيس الأركان بالدور الفرنسي الداعم لأمن واستقرار اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتت تشكل تهديداً ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة والإقليم ولا يعترفون بالقوانين الدولية ولا بالقيم والأخلاق الإنسانية مما جعل الشعب اليمني يدفع ثمناً باهضاً في أمنه واستقراره وتنميته.

ولفت إلى أن الآلاف من أبناء الشعب اليمني في سجون المليشيات والملايين منهم بين مشرد ولاجئ، وبات الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار.. مؤكداً أن هذا الدمار والخراب يأتي برعاية ودعم لا محدود من الحرس الثوري الإيراني ومليشياته في المنطقة.

وأكد رئيس الأركان، على أهمية الدور الذي تضطلع به الحكومة الفرنسية على الصعيد الدولي والأوروبي والإقليمي، مؤكداً حرص الشرعية على إعادة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وتقديم الكثير من التنازلات من أجل ذلك، قابلته المليشيات الحوثية الإرهابية وبتحريض من النظام الإيراني بالرفض ونكث العهود والمواثيق والاتفاقات وكل المحاولات تصطدم بغرور السياسة الإيرانية بالمنطقة.

من جانبه اكد السفير الفرنسي حرص الحكومة الفرنسية على تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة لجميع اليمنيين، مندداً بموقف مليشيات الحوثي وإصرارها على الحل العسكري في اليمن.