معين عبدالملك: استخدام مليشيا الحوثي الصحفيين والمدنيين رهائن احياء للكهنوت الامامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان استخدام مليشيا الحوثي للصحفيين والمدنيين كرهائن، هو احياء للممارسات الكهنوتية الامامية التي اتخذت هذه السياسة كوسيلة لمحاولة النيل من معارضي مشروعها العنصري والقمعي.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، الصحفي المحرر مؤخرا في صفقة تبادل اسرى حمزه الجبيحي، ووالده الصحفي الكبير يحيى الجبيحي، الذي حكمت عليه مليشيا الحوثي بالاعدام واختطفته لسنوات قبل ان تفرج عنه وابقت على نجله حمزة رهينة.

واطمأن رئيس الوزراء على صحة الصحفي يحيى الجبيحي ونجله حمزة، واستمع منهم إلى ما قاسوه من تعذيب ومعاناة في معتقلات المليشيات الحوثية، موجهاً بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم في مختلف الجوانب.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على أن إقحام الصحفيين والمدنيين المختطفين من قبل مليشيا الحوثي في صفقات تبادل الأسرى أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادلة المعتقل أياً كان بأسير حرب.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحدٍ حقيقي تجاه هذا الموضوع واهمية الضغط على المليشيات الحوثية لوقف التعسفات بحق المدنيين بما فيهم الصحفيين لإسكات صوت الحقيقة.

وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تتابع بشكل مستمر وتبذل كل الجهود للإفراج عن بقية الصحافيين المختطفين في المعتقلات الحوثية بمن فيهم من أصدرت المليشيات بحقهم أوامر إعدام في محاكمات غير قانونية وبتهم ملفقة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بمساندة جهود الحكومة لإطلاق سراح بقية الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً.

بدوره، عبر الصحفي يحيى الجبيحي ونجله حمزه، عن تقديره لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء وما بذله جهود في إنجاح الافراج عنهم من سجون مليشيات الحوثي.. لافتين الى ما تعرضا له من ظلم وتعسفات ومعاناة وتعذيب في سجون الحوثيين.