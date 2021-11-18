الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي مخيم الرحمة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قصف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمخيم الرحمة الواقع في منطقة مفرق حريب جنوب مدينة ‎مأرب.



واوضح ان المخيم يضم 298 أسره نازحة قدموا من مختلف المحافظات فرارا من بطش المليشيا، وأن القصف الحوثي ادى الى تضرر عدد من المنازل ودفع عدد من الأسر إلى موجات نزوح جديدة.

واشار الارياني الى ان هذا القصف يأتي ضمن استهداف مليشيا الحوثي الارهابية الممنهج والمتعمد للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مارب، ومحاولاتها الايقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، في ظل صمت مطبق ومخزي من المجتمع الدولي

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة الهجرة الدولية بتحمل مسئوليتها القانونية والانسانية والاخلاقية واتخاذ موقف واضح من استهداف مخيمات النزوح..داعيا الى سرعة العمل على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".