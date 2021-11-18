شكرا لبحثكم عن خبر مدير مطار عدن الدولي يعزي نائبه منيف الزغلي بوفاة والدته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

بسم الله الرحمن الرحيم(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم

بعث مدير عام مطار عدن الدولي، الاستاذ عبدالرقيب العمري، برقية عزاء ومواساة الى نائبه الاستاذ منيف الزغلي، عزاه خلالها بوفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الكريمة في احد مشافي العاصمة عدن بعد صراع مع المرض.

وعبر العمري عن خالص العزاء والمواساة باسمه و نيابة عن نوابه و مدراء إدارات مطار عدن الدولي ومدراء الجهات المنتدبة وكل الموظفين والعاملين في المطار الى الاستاذ منيف الزغلي واخوانه الخضر ونائف وكافة آل الزغلي وكل افراد اسرتهم الكريمة داخل الوطن وخارجه بمصابهم الجلل سائلا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والرضاء بقضاء الله وقدره.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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