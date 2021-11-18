قصف صاروخي حوثي يستهدف مخيما يقطنه 298 أسرة نازحة جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، الأربعاء، القصف الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مخيم للنازحين جنوبي المحافظة.



وقالت الوحدة التنفيذية في بيان، إن "مليشيا الحوثي شنت صباح اليوم قصفا صاروخيا على مخيم الرحمة وتعريض حياة 298 أسرة تقطن فيه للخطر".



وأضاف البيان، أن استمرار قصف المليشيات الحوثية الإيرانية لمخيمات وتجمعات النازحين في محافظة مأرب يؤكد أن هذه المليشيات لا تكترث بحياة وسلامة الآلاف النازحين من النساء و الأطفال وكبار السن في تلك المخيمات المستهدفة، ويظهر تجاهلا مروعا لأمن وسلامة المدنيين طوال النزاع.



وطالبت الوحدة التنفيذية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة الضغط على المليشيات لوقف استهدافها الممنهج لمخيمات النازحين والحيلولة دون ذهاب الأوضاع نحو مراحل جديدة من النزوح.



وأكدت أن المليشيات مستمرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق النازحين وتُعرّض باستمرار قصفها المدفعي والصاروخي على مخيمات النازحين ومناطق المأهولة بالسكان في محافظة مأرب بشكل عشوائي حياة ملايين المدنيين للخطر.

وأشارت إلى أن استمرار الهجمات الحوثية العدوانية على المدنيين في محافظة مأرب تسبب بموجات نزوح جماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد الاحتياجات الإنسانية للنازحين الجدد مما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لحماية هؤلاء النازحين وتقديم الإغاثة اللازمة لهم والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي هجرت خلال الشهرين الماضيين نحو 100 ألف مواطن من منازلهم وقراهم من المديريات الجنوبية في مأرب.

