عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجارات عنيفة.. التحالف يقصف قاعدة الديلمي في صنعاء

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مخازن وورشا لميليشيا الحوثي في صنعاء، كما استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة.



وأفادت مصادر بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعا سريا في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله.

منشأة سرية للحرس الثوري وحزب الله

وأعلن التحالف أنه نفذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.

وذكر أنه الضربات دمرت ورشا ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات، مؤكدا استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

29 عملية استهداف

وكان التحالف قد أعلن، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً.

كما تابع أن 6 عمليات استهدفت الميليشيا دعماً لقوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.

يشار إلى أن الساعات الماضية كانت شهدت معارك عنيفة بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية للمحافظة.