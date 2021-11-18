عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها السعودي

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الخميس، نجاح الدفاعات السعودية في اعتراض وتدمير مُسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.



وبحسب التحالف الذي تقوده السعودية فإن هذه العملية محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

وتعهد التحالف العربي باتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأضاف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".

والإثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

يأتي هذا بعدما نجحت دفاعات التحالف العربي في اليمن، صباح الجمعة، في اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.