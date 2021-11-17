شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام حصوين يناقش مع مدير عام الصحة احتياجات القطاع الصحي للمديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة اليوم الأربعاء إجتماعاً ضم مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد، وذلك لمناقشة احتياجات مديرية حصوين في القطاع الصحي.

وفي اللقاء استعرض الأسد الصعوبات التي تعانيها المديرية في الجانب الصحي، مطالباً بمزيد من دعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى. من جانبه أكد مبارك أن مكتب الصحة بالمحافظة يعمل بكل إمكانياته المتاحة للارتقاء بالوضع الصحي في عموم مديريات المحافظة، معبرا عن شكره لقيادة السلطة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لما تقدمه من دعم مستمر للنهوض بواقع الخدمات الصحية في عموم مديريات المحافظة. حضر اللقاء الشيخ ناصر صالح الأسد عضو المجلس المحلي بالمديرية.

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