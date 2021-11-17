شكرا لبحثكم عن خبر فحمان يتوج بطلا لدوري كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه ..صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توج فريق نادي فحمان أبين، اليوم الأربعاء، بطلا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2021_2022، بفوزه على وحدة صنعاء بركلات الترجيح (4/2) بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب سيئون الأولمبي من دون أهداف.

وسبق للفريقين أن التقيا مرتين في مرحلة المجموعات، حيث حقق الوحدة الفوز ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وجدد فوزه في الإياب بهدفين نظيفين، لتأتي الثالثة "ثابتة" لصالح فحمان الذي فاز في النهائي ليحقق لقبه الأول في الدوري ويدون اسمه في قائمة الأبطال للمسابقة الأهم في رزنامة كرة القدم المحلية.

بالعودة إلى المباراة النهائية التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، فقد حقق وحدة صنعاء أفضلية هجومية، خصوصا في الشوط الاول، فيما لعب مدرب فحمان محمد البعداني وفقا لامكانيات لاعبيه وخبرتهم معتمدا على أخطاء منافسه، لينتهي النصف الأول من دون أهداف.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، حيث واصل الوحدة نزعته الهجومية، واستبسل لاعبو فحمان أمام مرماهم، لتأتي صافرة النهاية على وقع التعادل السلبي من دون أهداف.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت لاعبي فحمان ومدربهم للمرة الثانية بعد مباراة الدور نصف النهائي التي تجاوزوا فيها القطب الصنعاني الآخر أهلي صنعاء.

وتمكن فحمان من التسجيل أربع مرات، فيما اكتفى وحدة صنعاء بالتسجيل مرتين، ليتوج فحمان بطلا للبطولة الكروية الأهم في البلاد.

وكان فريق أهلي صنعاء قد حقق المركز الثالث بفوزه بهدف من دون رد على الصقر الذي انهى الدوري في المركز الرابع.