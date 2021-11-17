التحالف العربي يعلن مقتل 90 حوثيا في مأرب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأربعاء، القضاء على 90 عنصرا من ميليشيا الحوثي، في محافظتي مأرب والبيضاء.



وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إنه ”نفذ 29 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وأضاف البيان، أن ”الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي، إلى جانب القضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا“.