شكرا لبحثكم عن خبر مدير الواجبات الزكوية بعدن يثمن دور مجموعة شركات هائل سعيد انعم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم المهندس محمد أحمد السقاف مدير عام الوجبات الزكوية بالعاصمة عدن شكر وتقدير لمجموعة شركات هائل سعيد انعم .

وقال السقاف نتقدم بالادارة العامة للواجبات الزكوية محافظة عدن كل الشكر والتقدير لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم.

وذالك لالتزامهم بسداد الواجبات الزكوية المقررة شرعاً وقانونا عملا بقول الله تعالى في كتابه العزيز:"( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾")

والى قانون الزكاة النافذ رقم (2) للعام 1999م والى قانون السلطة المحلية رقم (4)للعام 2000م.

ويأتي تجاوب المجموعة بسداد المستحقات الزكوية، ضمن اسهاماتها الكبيرة في تنمية العاصمة عدن ومدرياتها وخدمة الصالح العام.