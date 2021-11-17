حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأوبئة بمديرية صيرة بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ علي خميس ينفذ قسم صحة البيئة بمديرية صيرة محافظة عدن حملة الرش الضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض و الأوئبة. وتشمل الحملة أعمال الرش في أحياء وشوارع المديرية والمواقع التي قد تكون بؤرا لإنتشار البعوض الناقل للحميات والأمراض. وأكد مدير قسم صحة البيئة بمديرية صيرة علي عبدالكريم، أن الحملة تأتي بتوجيهات من مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، وفي اطار جهود السلطة المحلية بالمديرية لمكافحة البعوض الناقل للأمراض والأوبئة والذي يتكاثر في فصل الشتاء.

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