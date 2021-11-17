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تسجيل حالتين وفاة و3 اصابات بكورونا في اليمن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالتين وفاة و3 اصابات بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

اعلنت لجنة الطوارئ العليا باليمن اليوم انه تم تسجيل (3)  حالات إصابة مؤكدة بفيروس من المحافظات التالية : (1) حضرموت و(1) المهرة (1) مأرب

   واشارت اللجنة انه تم تسجيل (2) حالات وفاة من المحافظات التالية : (1) تعز و(1) الضالع

كما اوضحت اللجنة انه تم تسجيل (19) حالة شفاء من المحافظات التالية : (13) مأرب (6) حضرموت

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (9947) منها (1929) وفاة و(6690) تعافي. 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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