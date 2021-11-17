تسجيل حالتين وفاة و3 اصابات بكورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

اعلنت لجنة الطوارئ العليا باليمن اليوم انه تم تسجيل (3) حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من المحافظات التالية : (1) حضرموت و(1) المهرة (1) مأرب



واشارت اللجنة انه تم تسجيل (2) حالات وفاة من المحافظات التالية : (1) تعز و(1) الضالع

كما اوضحت اللجنة انه تم تسجيل (19) حالة شفاء من المحافظات التالية : (13) مأرب (6) حضرموت

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (9947) منها (1929) وفاة و(6690) تعافي.