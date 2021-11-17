قتيلان و10 جرحى بعد انفجارين في كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقى شخصان على الأقل حتفهما وأصيب 10 آخرون في هجومين منفصلين متعاقبين، في الجزء الغربي من كابول الأفغانية اليوم الأربعاء.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي إن مدنيا قتل وأصيب 6 أخرون في أول انفجار استهدف حافلة صغيرة في منطقة 13 الشرطية، بمنطقة داشت اي بارشي، في العاصمة الأفغانية.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن أعداد القتلى تصل إلى 5. وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة مدمرة بالكامل.

وقال مسؤول في الشرطة يدعى حشمت الله لوكالة الأنباء الألمانية، إن الانفجار الثاني وقع بعد أقل من ساعة من الأول في نفس المنطقة، استهدف حافلة أخرى.

وأضاف أن مدنيا على الأقل قتل وأصيب 4 أخرون في الانفجار الذي يبدو أنه ناجم عن قنبلة ثبتت في الحافلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات حتى الآن.