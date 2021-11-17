شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط (جنوب غزب) المملكة.



وكان طيران التحالف استهدف أمس الثلاثاء، تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب مأرب اليمنية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "التحالف، كبد المليشيا الحوثية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".