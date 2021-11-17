التحالف العربي يعلن مقتل 90 حوثيا في مأرب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأربعاء، القضاء على 90 عنصرا من ميليشيا الحوثي، في محافظتي مأرب والبيضاء.



وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إنه ”نفذ 29 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وأضاف البيان، أن ”الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي، إلى جانب القضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا“.

كان التحالف العربي، أعلن يوم الإثنين الماضي، أن قرار إعادة انتشار وتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي، جاء لكي تصبح تلك القوات أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي، إن ”إعادة انتشار تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتواءم مع الإستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة“.

وأوضح المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ”القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت يوم الخميس الماضي، إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف“.

وأكد أن ”القوات المشتركة بالساحل الغربي حققت انتصارات توجت باتفاق (ستوكهولم) بعد تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية في الجلوس لطاولة المفاوضات، كما قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب“.

وأشار إلى أن ”عملية إعادة التموضع اتسمت بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف“.

وأشاد العميد المالكي، ”بانضباطية كافة القوات العسكرية التابعة لدول التحالف والجيش الوطني اليمني وكذلك القوات المشتركة بالساحل الغربي أثناء عملية انتشارها وإعادة تموضعها العسكري“.

وكشف المالكي أن انتهاكات الحوثيين لاتفاق ”ستوكهولم“ وتعطيله على مدار 3 سنوات كانت أكثر من (30000).

وأشار إلى أنه بناء على ذلك ”ارتأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أهمية إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات، لتصبح أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني وبما يضمن سلامتها وتحركها بمنطقة العمليات“.

وبين أن ذلك يأتي ”في الوقت الذي لا تزال سيطرة الميليشيا الحوثية مستمرة على الموانئ الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى) وعدم تمكين الأمم المتحدة من الإشراف على تنفيذ الاتفاق“.