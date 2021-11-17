بن عديو يطلع على سير تأهيل وتأثيث مبنائي رئاسة جامعة شبوة وكلية الطب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ محافظة شبوة محمد عديو، على سير عمليتي تأهيل وتأثيث مبنى رئاسة جامعة شبوة ومبنى كلية الطب والعلوم الصحية التابعة لها بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة.



وطاف المحافظ بن عديو ومعه رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة، بأقسام مبنى الجامعة المختلفة الذي يتكون من أربعة أدوار..مستمعاً إلى شرح متكامل عن سير عملية التأهيل والتأثيث للمبنى في الجانب العلمي والأكاديمي والجانب الإنشائي والبنية التحتية..مشيداً بجهود رئاسة الجامعة وكادرها الوظيفي والأكاديمي في سبيل تطوير الصرح العلمي.

ووجه المحافظ، بتجهيز قاعة اجتماعات حديثة في مبنى رئاسة الجامعة وبناء سور وبوابة خارجية وتزويده بكاميرات مراقبة، وتسريع العمل في كافة مكونات المشروع بحسب المواصفات والتصاميم الفنية المعتمدة.