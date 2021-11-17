شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في اجتماع الخبراء الحكوميين العرب لمناقشة مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فريق العمل المفتوح العضوية المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمخصص لمراجعة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بوفد ترأسه وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ.



​وأوضحت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن المشاركين في أعمال اجتماع فريق العمل مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت وبمشاركة ممثلي الجهات المختصة في الدول الأعضاء سيناقشون خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري، مسودة الإعلان تمهيداً لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 49 في فبراير القادم بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء في هذا الشأن.