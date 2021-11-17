بدء دورة تدريبية في أساسيات أمن الطيران بمطار سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم معهد الطيران المدني والأرصاد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمطار سيئون الدولي، اليوم، دورة تدريبية حول أساسيات أمن الطيران بمشاركة 32 مشاركاً من مختلف الوحدات الأمنية العاملة في المطار.



وتهدف الدورة الى تزويد المشاركين على مدى عشرة أيام، المعارف والمعلومات المتعلقة بأساسيات أمن الطيران والإجراءات الأمنية والوقائية في المطار، وآليات التعامل مع خطة الطوارئ بهدف رفع الوعي الأمني لدى العاملين.

وحث مدير مطار سيئون علي باكثير، المشاركين على الاستفادة من الدورة بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الأمنية والحفاظ على سلامة العاملين والمسافرين.