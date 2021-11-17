تدشين حملة توعية صحية للوقاية من الحميات بمدارس وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الحملة التوعوية بمدارس التعليم العام حول "الوقاية من الحميات، بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم، بتمويل من مصنع رفا للصناعات الدوائية.



وفي حفل التدشين الذي اقيم بثانوية النهضة العلمية بسيئون أشار مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، إلى أن الحملة تهدف الى التوعية بالمعارف والمفاهيم حول الحميات وطرق الوقاية منها لأفراد الاسرة والمجتمع، مؤكدا بان غالبية الحميات هذه الفترة حميات فيروسية وهي سريعة الانتشار.

وتنفذ الحملة في أكثر من 50 مدرسة بهدف الوصول الى ما يزيد عن 30 الف طالب وطالبة.