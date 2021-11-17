نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ محسن بن معيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محسن بن علي بن صالح بن معيلي، الذي وافته المنية بعد صراع مرير مع المرض.



وأشاد نائب الرئيس، في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، ومساعيه في الاصلاح ذات البين وخدمة المجتمع.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وقبيلة عبيده ومأرب عامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.