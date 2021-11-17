رئيس هيئة الأركان يثمن دور مصر التأريخي والريادي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، دور جمهورية مصر العربية التأريخي والريادي في المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص..مشيراً الى التاريخ المشترك بين القوات المسلحة المصرية منذ فجر ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م الخالدة.



واشار رئيس هيئة الاركان خلال لقائه، ، الملحق العسكري بالسفارة المصرية العميد أركان حرب محمد ناجي، إلى أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بمهام ريادية وتضحية منقطعة النظير نيابة عن المنطقة والعالم في الوقوف بعزم وحزم أمام المشروع الإيراني الكهنوتي الإرهابي..منوهاً إلى أن جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة تشكل اليوم حائط صد أمام كل المؤامرات واليمن اليوم بحاجة إلى دعمها ومساندتها استكمالاً لمشروعها الجمهوري والعروبي.

كما ناقش الفريق الركن بن عزيز مع الملحق العسكري المصري، المستجدات الميدانية والأوضاع المختلفة في بلادنا.

من جانبه، قال الملحق العسكري المصري "أن مصر وقواتها المسلحة تربطها باليمن مصير وتأريخ مشترك امتزجت فيه الدماء والأرواح وأن قيادة القوات المسلحة المصرية لن تألوا جهداً ولن تتوانى عن واجبها القومي تجاه الشعب اليمني".