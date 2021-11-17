البركاني يهنئ نظيره الأردني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

هنأ رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية.



وأعرب البركاني في برقيته، عن خالص التهاني والتبريكات على الثقة الكبيرة التي ‏حظى بها الدغمي من مجلس النواب الأردني والذي يأتي تأكيداً للخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها في العمل البرلماني وتقديراً لدوره وما قدمه من إسهامات ومبادرات بناءة تخدم العمل البرلماني في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد رئيس مجلس النواب، حرصه على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بالعمل البرلماني إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏.معبراً عن تمنياته الطيبة للشعب الأردني الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة ‏الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.