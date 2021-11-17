بن بريك يدشِّن الدورة التدريبية التي تنظمها الدائرة الإعلامية لمنتسبي إدارات إعلام الانتقالي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشَّن اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، ومعه فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، امس، في العاصمة عدن، الدورة التدريبية التي نظمتها الدائرة الإعلامية بالأمانة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بالتعاون مع قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، في "مهارات التحرير الصحفي وصناعة المحتوى الرقمي" لمنتسبي الإدارات الإعلامية في الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت.



وألقى اللواء أحمد بن بريك كلمة في افتتاح الدورة، التي وقف مستهلها الحاضرون دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الإعلام الذي قضوا في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة عدن مؤخرا، نقل من خلالها للمشاركين تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا للدور المهم الذي يقوم به الإعلام الجنوبي، والمهام الكبيرة التي يعنى بها للدفاع عن الجنوب وقضيته بالتصدي لأعداء الوطن وإعلامهم المعادي، لاسيما في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلد، مشددا على ضرورة تقديم المحتوى الخبري بالطريقة السليمة التي تقوم بإيصال الرسالة الوطنية الجنوبية الحقيقية للمجتمع وللمتابعين في الداخل والخارج.

وحثّ اللواء بن بريك المشاركين في الدورة على الاستفادة منها للرفع من قدراتهم الإعلامية وتطويرها فيما يخدم القضية الجنوبية وشعب الجنوب، مشددا على ضرورة العمل على تقديم الدور الفعال للإعلام في إداراتهم وإظهاره كما يجب في كل محافظات الجنوب.