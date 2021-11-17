إيران وانتهاكات ميليشيا الحوثي تتصدر جولة مبعوث أمريكا لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينج، سيزور السعودية في إطار جولة تشمل أيضا البحرين.



وأضافت، في بيان، أنه سينضم إلى فريق مشترك بين الوكالات لتنسيق مقاربات الأمن الإقليمي ومجموعة واسعة من المخاوف المتعلقة بإيران.

كما سيجتمع المبعوث الخاص مع كبار المسؤولين لمناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية سلام شاملة في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.

ويناقش ليندركينج أيضا استمرار احتجاز الحوثيين لبعض اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء وخرقهم لمجمع السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية.

ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، والذي مزّق أوصال هذا البلد.