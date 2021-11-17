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إيران وانتهاكات ميليشيا الحوثي تتصدر جولة مبعوث أمريكا لبلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينج، سيزور في إطار جولة تشمل أيضا البحرين.

 

وأضافت، في بيان، أنه سينضم إلى فريق مشترك بين الوكالات لتنسيق مقاربات الأمن الإقليمي ومجموعة واسعة من المخاوف المتعلقة بإيران.

 

كما سيجتمع المبعوث الخاص مع كبار المسؤولين لمناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية سلام شاملة في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.

 

ويناقش ليندركينج أيضا استمرار احتجاز الحوثيين لبعض اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء وخرقهم لمجمع السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية.

 

ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، والذي مزّق أوصال هذا البلد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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