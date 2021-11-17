معين عبدالملك يلتقي ممثلين عن المتقاعدين والمبعدين في المجال العسكري والمدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلين عن المتقاعدين والمبعدين في المجال العسكري والأمني والمدني.



جرى خلال اللقاء، وبحضور وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، تقييم مستوى تنفيذ التسويات الخاصة بهذا الجانب بموجب القرارات الجمهورية الصادرة خلال العام 2013م، واليات متابعة ما تبقى منها، وكذا مناقشة أوضاع من لم تم تشملهم القرارات الرئاسية والمعالجات لذلك، إضافة الى انتظام صرف المرتبات.

وأكد رئيس الوزراء الى ما نفذته الحكومة من تسويات بموجب القرارات الجمهورية الصادرة عام 2013م وفقا لما أنجزته لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.. مشيرا الى الحرص على متابعة من لم يتم شمولهم بالقرارات الجمهورية، وفق الإمكانات المتاحة.

بدورهم عبر ممثلي المتقاعدين والمبعدين عن تقديرهم لجهود الحكومة ودعمهم لاجراءاتها في هذه الظروف الاستثنائية.. مستعرضين اهم مطالبهم والمتمثلة في انتظام صرف المرتبات واستكمال التسويات ومعالجة أوضاع بقية المتقاعدين والمبعدين.