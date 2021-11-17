الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مطلوبين على ذمة قضية قتل بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية،، القبض على مطلوبين أمنياً في احد النقاط الأمنية بمحافظة المهرة، على ذمة قضية قتل أرتكبها الجناة بمدينة تريم محافظة حضرموت.



وقال القائم بأعمال مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية المقدم مختار الصنوي" ان الاجهزة الامنية القت القبض على المطلوبين على ذمة قضية قتل أرتكبها الجناة ضد المجني عليهما فهمي سعيد العبد التميمي (35 عام) و ياسر عبدالله العبد التميمي (25 عام) أثناء اعتراض سيارة المجني عليهما ورميهما بالرصاص في منطقة عينات بمدينة تريم وادي حضرموت وذلك يوم الأحد بتاريخ 14 / 11 / 2021م".

واضاف الصنوي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن عملية القبض على الجناة (م - ع - س) و (ع - ع - س ) و (ع - ع - س) تمت بعد التعميم على المطلوبين والمتابعة والبحث من قبل عمليات وزارة الداخلية وبمتابعة وإشراف مباشر من قيادة الوزارة ممثلة بالوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان".

من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، إن الأجهزة الأمنية قامت بكافة الإجراءات القانونية والتحفظ على الجناة للتحقيق معهم وإستكمال ملف القضية وإحالتهم للقضاء..مشيداً باليقضة والحس الأمني للأجهزة والنقاط الأمنية بمحافظة المهرة التي ساعدت في ضبط المطلوبين.