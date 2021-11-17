شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مديرية حصوين يعزي الوكيل المسعدي في وفاة الشيخ ياسر العواضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد برقية عزاء ومواساة لوكيل المحافظة المساعد الشيخ حسين المسعدي العواضي، في وفاة الشيخ ياسر العواضي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو مجلس النواب، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء في جمهورية مصر العربية، إثر أزمة صحية مفاجئة. وبهذا المصاب عبر الأسد عن تعازيه ومواساته له ولأبناء الفقيد وأسرته وعموم أبناء الوطن في الداخل والخارج. وأشار مدير عام مديرية حصوين في برقية العزاء إلى أن اليمن برحيل الشيخ ياسر العواضي فقدَ هامة من الطراز الأول، كانت له إسهاماته البارزة في صناعة التاريخ المعاصر للجمهورية، وأن مواقفه البطولية ونضالاته في مختلف المراحل والمنعطقات التي مر بها الوطن، تؤكد وطنية الفقيد وثباته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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