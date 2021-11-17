شكرا لبحثكم عن خبر طيبات عدن للتجارة تشارك مؤسسة جسور ومنظمة كير العالمية دعم ورعاية الأسر المنتجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هشام الحاج:كرمت مؤسسة جسور للحلول التنموية، مؤسسة طيبات عدن للتجارة والإستيراد (السمو) بالعاصمة المؤقتة عدن، بشهادة تكريمية وتقديرية نظراً لجهودها الايجابية والتشجيعية وخدماتها الداعمة للقطاع الخاص ممثلةً برائدات الأعمال للمشاريع الصغيرة.

وفي التكريم، الذي تم عقب تدشين مشروع بازار عدن أكدت كلمة المؤسسة، أنها تفتخر بهذا التكريم كونه يجسد جهود الشراكة المجتمعية والتشاركية بين المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني الشريك الاساسي الذي يعول عليه في تعزيز التنمية.

واشارت إلى أنها ستعمل على مواصلة جهودها في دعم منظمات المجتمع المدني، منها رائدات الاعمال للمشاريع الصغيرة.

ويأتي تكريم المؤسسة ضمن مشاركتها في "بازار عدن الإلكتروني" المنبثق من مشروع التسويق الرقمي لرائدت الأعمال، المنفذ من قبل مؤسسة جسور للحلول التأمينية بالشراكة مع منظمة كير العالمية وبتمويل من مؤسسة H&M,بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسة طيبات عدن للتجارة والإستيراد (السمو) وعدد من الجهات المانحةوالمتضمن فكرته إيجاد سوق إلكتروني شامل يجمع بين البائعين والمشترين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونالت طيبات عدن للتجارة والاستيراد (السمو)، منتصف العام الحالي، شهادة الأيزو العالمية والتي تمنح للشركات الرائدة والملتزمة بالمعايير المهنية للعمل وجودته.

وسلم ممثلون عن الشركة الأم (Accurate global) الشهادة لإدارة طيبات عدن للتجارة والاستيراد في مقر الشركة بعدن.

وعبرة الإدارة عن سعادتها بنيل الشركة هذه الشهادة الدولية التي تعكس اهتمام الشركة بأدائها وكافة أعمالها .

وأكدت الإدارة ان هذه الشهادة ستمثل دفعة كبيرة للشركة في الانطلاق قدما في اعمالها المستقبلية ونيل ثقة الكثير من العملاء مستقبلا .

وتُعرّف شهادة الآيزو بأنّها إقرار بإيفاء المنتج، أو الخدمة، أو المؤسسة متطلبات الجودة الدولية المحددة، والتي من شأنها رفع مستوى مصداقية المؤسسة أمام العملاء،

ويُمكن اعتبارها ضمان وتأكيد من جهةٍ ثالثة على أنّ الجهة التي تُطبّق نظام الآيزو تُحقّق جميع المتطلبات القانونية للجودة، الأمر الذي يُؤدّي إلى جذب المستثمرين وزيادة مستوى المبيعات، وتتعدّد أقسام شهادة الآيزو حسب المعايير الدولية المخصّصة لكل منها.

وتأسست طيبات عدن للتجارة والإستيراد (السمو) في العام 2018م ضمن مجموعة القطيبي التجارية المالك لمصرف القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.

وهي شركة متخصصة في استيراد وتسويق المنتجات الغذائية الأساسية مثل (الأرز، الزيوت، البقوليات، وغيرها)، وتتميز طيبات بإقامة علاقات فاعلة على مستوى القطاع الخاص والقطاع الثالث بما يخلف تعاون متكامل مع الشركاء.

لديها اهتمامات واسعة في الجانب الإنساني مع مؤسسة أفران عدن الخبرية ومؤسسة يافع للتنمية (YFD) وغيرها من المنظمات والجمعيات الأخرى.

وهناك افكار في ترويج ودعم مشاريع السلل الغذائية كنوع من التسهيلات بإقامة شراكات تجارية ذات طابع تكافلي... كما تدعم القطاع الثالث قطاع الجمعيات والمنظمات بشكل شراكات تنموية فاعلة لغرض تنمية المجتمع.

تقوم طيبات بشراكات تكفل الشراكة الفاعلة، وهناك افكار مستقبلية لتنمية المسؤولية الاجتماعية مع أطراف الشركاء والمعنية بهذا العمل الإنساني، لتكون طيبات راعية ومساهمة لغرض تنمية المجتمع، مما يساعد مع المنظمات الخيرية فيما يخص دعم المنتجات وشراءها حتى تؤدي الهدف الخيري.

وتعمل طيبات عدن على تطوير وتنمية مهارات موظفيها عبر إقامة دورات تدريبية في مجال خدمة العملاء، وتهدف إلى تأهيل الكادر الوظيفي.

وشاركت طيبات عدن في دعم المنتجات المحلية والأسر المنتجة وسيدات الأعمال، من باب حرصها الدائم على تنمية المجتمع.