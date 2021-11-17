شكرا لبحثكم عن خبر نزول فريق هندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور الى الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نزل اليوم فريق هندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن الى محافظة الضالع لحصر ودراسة المشاريع بالمحافظة.

وجاء النزول بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين حفظه الله وبتعليمات من المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن. وكان في استقبال فريق صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة كلا من المهندس عبدالرحمن علي حمود مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة والمهندس علي عبدالله الطب مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالضالع. ورحب مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالفريق الزائر بالقول نشكر الجهود التي يبذلها معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين والمهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن في سبيل انهاء معاناة المواطنين بالمحافظة. وابدى عبدالرحمن استعداده التام لتسهيل المعوقات وتذليل الصعاب للفريق الهندس المكلف لأعمال حصر ودراسه المشاريع في المحافظة. وبدوره ثمن عالياً المهندس علي الطب مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور في الضالع تعليمات المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور المتعلق بسرعة حصر ودراسة الطرق بالمحافظة. ويهدف النزول من خلال فرقتين لاعمال الحصر وتحديث الدراسات في مشاريع الضالع الضبيات 9كيلو والضالع الشعيب24 كيلو ونقيل الربض 4 كيلو والازارق 7كيلو وقعطبة 2 كيلو وطريق عدينة مرات وحرير شُكّع 8كيلو. ويأتي حصر ودراسة المشاريع في المحافظة كمرحلة اولى لاعمال الدراسة بغرض تنفيذها. صادر عن:وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن.

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