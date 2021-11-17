وفد بريطاني يزور رئاسة مصلحة خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار وفد بريطاني مشترك، رئاسة مصلحة خفر السواحل بمديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، وناقشت قيادة المصلحة خلال لقائها مع الوفد البريطاني، تعزيز أوجه التعاون المشترك والدعم المستقبلي للنهوض بأداء قوات خفر السواحل لمهامها على أكمل وجه.



وضم اللقاء وكيل مصلحة خفر السواحل لشؤون القطاعات العميد مسعد علي اسعد، ومدير عام خفر السواحل قطاع خليج عدن العميد عبدالرب عمر ومدراء عموم المصلحة، والوفد البريطاني ممثلا بملحق الدفاع البريطاني لدى اليمن العقيد بيتر لي قاسك، وكبير المستشارين الأمنيين ماكس غاندل، والمسؤولة السياسية والاقتصادية في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جوز ويلر.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى مناقشة فرص الدعم المستقبلية من الجانب البريطاني لخفر السواحل اليمنية في جوانب عدة منها صيانة زوارق الدوريات الكبيرة والتدريب والتأهيل وتوفير قطع الغيار والمعدات والوسائل اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بالمصلحة.

وعلى الصعيد ذاته، اطلع الوفد البريطاني، على أعمال الصيانة والترميم الجاري تنفيذها في الرصيف العائم ومبنى خفر السواحل في قطاع خليج عدن والمرافق التابعة له والذي تم تمويله بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عبر مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.