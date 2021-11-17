الارياني: تعزيز جبهات مأرب بوحدات نوعية كفيل بتغيير موازين المعركة وكسر المشروع الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ان تعزيز جبهات محافظة مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في المعارك الدائرة هناك خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح ابطال الجيش والمقاومة والقبائل، وكسر المشروع الايراني والانتفاشة الحوثية، وتحويل مسار العمليات العسكرية‏.



وقال معمر الارياني في تصريحات وافق لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان وصول "كتيبة شهداء مأرب" المدربة تدريباً عالياً والمجهزة بالاسلحة والعتاد العسكري الى مدينة مارب الصامدة، للانخراط في جبهات القتال لجانب الجيش الوطني والمقاومة، يأتي في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي، وتصاعد هجماتها الارهابية على الأعيان المدنية والمدنيين‏".

وأضاف الارياني "أن الكتيبة احدى كتائب الوية قوات اليمن التي عملت الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع بتوجيه واشراف من القيادة العسكرية العليا ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات العسكرية، بدعم تدريبي ولوجستي من قيادة التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة، وستصل المزيد من التعزيزات"‏.

وثمن الارياني الدعم المتواصل واللامحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وطمأن الارياني أبناء شعبنا اليمني الصامد والصابر بأن ساعة الخلاص من مليشيا الحوثي الارهابية قد اقتربت، وأن الايام القادمة حبلى بالتطورات والمفاجآت الموجعة لاذيال طهران.